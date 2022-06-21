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Евакуація з Луганщини триває: вдалося вивезти ще шістьох жителів (фото)

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Евакуація з Луганщини триває: вдалося вивезти ще шістьох жителів (фото)

До регіону також доставили гуманітарну допомогу.

Сьогодні, 21 червня, із Лисичанська на Луганщині вдалося успішно евакуювати шістьох мирних мешканців. 

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

Рятувальники евакуювали до безпечного місця жителів Луганської області.

Також, за його словами, до Лисичанська надзвичайники доставили 3,5 тонн гуманітарних вантажів та питну воду.

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Нагадаємо, в укриттях сєвєродонецького заводу "Азот" перебувають 568 цивільних, із них 38 – діти. Їм багато разів пропонували евакуюватися, проте люди відмовляються залишати укриття.

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