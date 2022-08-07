"Евакуація з Луганщини вже неможлива": Гайдай повідомив, як людям виїхати з області

"Коридорів" для евакуації людей з Луганської області більше немає.

Наразі виїхати з Луганщини можна лише самостійно.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону 7 серпня.

За його словами, евакуюватися з Луганської області за трьома напрямками: через Харківську або Запорізьку області, а також через Росію чи Балтійські країни.

"Евакуація зараз можлива лише з сусідньої Донецької області, у нас (Луганській – ред.) вона вже неможлива, коридорів немає. З Луганщини люди можуть виїхати самостійно за трьома напрямками. Перший напрямок – через Харківську область перейти пішки, через Запорізьку область, але там величезні черги, оскільки багато людей, і по великому колу через РФ, Балтійські країни", - сказав Гайдай.

Нагадаємо, влада закликала евакуюватися жителів нещодавно звільненого села на Херсонщині.

Як повідомлялося, уряд видав розпорядження про обов'язкову евакуацію з Донеччини.

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