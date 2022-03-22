Евакуація з Луганської і Донецької областей: список потягів на 22 березня

Потяги прямують на захід країни.
Від початку війни не припиняється евакуація людей "Укрзалізницею" зі східних регіонів, які потерпають від обстрілів російських окупантів.
Розклад поїздів для евакуації із залізничних станцій Донецької і Луганської областей на 22 березня опублікував голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
У вівторок, 22 березня, евакуаційні поїзди вирушать у рейси:
- Новозолотарівка (Луганська область): відправлення о 14:00 до залізничних вокзалів Донеччини;
Краматорськ (Донецька область):
13:00 - №275/274 Краматорськ - Львів;
16:00 - №277/276 Краматорськ - Львів.
До слова, напередодні "Укрзалізниці" вдалось евакуювати ще близько тисячі маріупольців. Вони наразі прямують рейсами до Львова та Ковеля.
Як повідомлялося, 22 березня в Україні буде працювати гуманітарний коридор для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя. Заплановано три маршрути: Бердянськ – Запоріжжя, Мангушська громада – Запоріжжя, Нікольське – Запоріжжя
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 27-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 22 березня від рук росіян загинуло 117 дітей.
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