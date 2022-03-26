Евакуація з Луганської і Донецької областей: список потягів на 26 березня

Евакуація з Луганської і Донецької областей: список потягів на 26 березня

Потяги прямують на захід країни.

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію людей з Луганської і Донецької областей, які сильно потерпають від обстрілів російської армії.

Графік потягів для евакуації на 26 березня оприлюднив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

Новозолотарівка (Луганська область):

14:00 - Новозолотарівка - до залізничних вокзалів Донецької області;

Краматорськ (Донецька область):

13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;

16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів.

До слова, напередодні, 25 березня, з Лисичанська Луганської області евакуювали 240 жителів, а з Кремінної – 77.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 25 березня, cпрацювали обидва погоджені гуманітарні коридори - вдалося евакуювати 7331 людину. З Маріуполя до Запоріжжя власним транспортом доїхало 2800 осіб, ще 4 тис. маріупольців були централізовано евакуйовані автобусами з Бердянська. З Мелітополя до Запоріжжя було евакуйовано 531 людину.

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