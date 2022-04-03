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Евакуація з Луганської і Донецької областей: список потягів на 3 квітня

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Евакуація з Луганської і Донецької областей: список потягів на 3 квітня

Getty Images

"Укрзалізниця" здійснить сьогодні три евакуаційні рейси.

Сьогодні, 3 квітня, із Луганської і Донецької областей вирушать три евакуаційні потяги. 

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА.

Евакуаційні потяги вирушать із таких міст:

Новозолотарівка (Луганська область):

  • 14:00 - 5501 Новозолотарівка – Лозова.

Краматорськ (Донецька область):

  • 13:00 - № 274/273 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 - № 276/275 Краматорськ – Львів.

Нагадаємо, до Львова доправили три медичних вагони поранених маріупольців, які розповідали свої жахливі історії.

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