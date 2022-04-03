Евакуація з Луганської і Донецької областей: список потягів на 3 квітня

"Укрзалізниця" здійснить сьогодні три евакуаційні рейси.
Сьогодні, 3 квітня, із Луганської і Донецької областей вирушать три евакуаційні потяги.
Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА.
Евакуаційні потяги вирушать із таких міст:
Новозолотарівка (Луганська область):
- 14:00 - 5501 Новозолотарівка – Лозова.
Краматорськ (Донецька область):
- 13:00 - № 274/273 Краматорськ – Львів;
- 16:00 - № 276/275 Краматорськ – Львів.
Нагадаємо, до Львова доправили три медичних вагони поранених маріупольців, які розповідали свої жахливі історії.
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