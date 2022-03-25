Евакуація з Луганської області: 25 березня вдалося вивезти понад 300 мешканців

Зроблено запит на "режим тиші" для відкриття маршрутів на 26 березня.

У п'ятницю, 25 березня, з Лисичанська Луганської області евакуювали 240 жителів, а з Кремінної – 77.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Людей вдалося доправити до потягів, які вирушать до Львова.

Очільник регіону наголосив, що напередодні російські окупанти намагалися зірвати вивіз людей із Лисичанська, відкривши вогонь по автобусу. "На щастя, по порожньому. Зусиллями патрульних поліцейських його вже частково відремонтували", - розповів Гайдай.

Крім того, на суботу, 26 березня, зроблено запит на "режим тиші" для відкриття п’яти маршрутів для евакуації населення з шести населених пунктів: Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірського, Попасної, Нижнього.

Як повідомлялося, в Україні 25 березня було погоджено лише два гуманітарні коридори: з міста Маріуполь до міста Запоріжжя для тих, хто виїжджатиме на власному транспорті, а також з міста Мелітополь до Запоріжжя.

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