Евакуація з Маріуполя: людей закликають чекати на автобуси, які затримуються

Евакуація з Маріуполя: людей закликають чекати на автобуси, які затримуються

Жителів Маріуполя, які очікують евакуації, закликають чекати на евакуаційні автобуси.

Наразі транспорт, який здійснює евакуацію, ще не встиг дістатись до "Порт сіті", а тому людей закликають залишатись на місці та очікувати.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

"Автобуси, що задіяні для евакуації, ще не дістались до місця посадки людей біля "Порт-сіті". Ми просимо всіх маріупольців залишатися біля ТРЦ "Порт-сіті" та за точками маршруту на підсаджування (Мангуш, Бердянськ). Є певні процедурні складнощі, але евакуація мирного населення із Маріуполя до Запоріжжя має відбутися. Знаємо, як складно чекати. Але мусимо", - наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, російські окупанти в Маріуполі впровадили інформаційну блокаду. Для місцевих мешканців вони транслюють альтернативну “реальність”, в якій військові злочинці РФ вже “марширують Хрещатиком, а Харків перебуває під контролем Росії”.

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