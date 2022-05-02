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Евакуація з Маріуполя: людей закликають чекати на автобуси, які затримуються

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Евакуація з Маріуполя: людей закликають чекати на автобуси, які затримуються

Getty Images

Жителів Маріуполя, які очікують евакуації, закликають чекати на евакуаційні автобуси.

Наразі транспорт, який здійснює евакуацію, ще не встиг дістатись до "Порт сіті", а тому людей закликають залишатись на місці та очікувати. 

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

"Автобуси, що задіяні для евакуації, ще не дістались до місця посадки людей біля "Порт-сіті". Ми просимо всіх маріупольців залишатися біля ТРЦ "Порт-сіті" та за точками маршруту на підсаджування (Мангуш, Бердянськ). Є певні процедурні складнощі, але евакуація мирного населення із Маріуполя до Запоріжжя має відбутися. Знаємо, як складно чекати. Але мусимо", - наголосив Андрющенко. 

Нагадаємо, російські окупанти в Маріуполі впровадили інформаційну блокаду. Для місцевих мешканців вони транслюють альтернативну “реальність”, в якій військові злочинці РФ вже “марширують Хрещатиком, а Харків перебуває під контролем Росії”.

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