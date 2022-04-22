Евакуація з Маріуполя може відбутися 23 квітня: місце збору та час

Евакуація з Маріуполя може відбутися 23 квітня: місце збору та час

Є ймовірність, що 23 квітня вдасться відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя. Проте на офіційне підтвердження треба очікувати вранці того ж дня.

Маріупольці мають бути готовими та налаштованими на випадок, якщо гуманітарний коридор все ж вдасться "пробити".

Про це повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Мережі ввечері 22 квітня.

"Звертаюся до наших цивільних, які чекають на евакуацію з Маріуполя. Є вірогідність, що завтра ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя", – повідомила вона.

Точка збору: на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті". Час збору – о 10:00.

"Отже, завтра вранці стежте за офіційними повідомленнями. Якщо все добре, я дам підтвердження. Пишу вам зараз, увечері, щоб, якщо завтра зранку таки вдасться пробити коридор, ви були трішки налаштовані та підготовлені", – йдеться в повідомленні Верещук.

"Розумію, як вам важко. Стільки разів зривалися коридори. Але ми з вами маємо пробувати стільки разів, скільки треба, поки не вийде", – додала віцепрем’єрка.

Нагадаємо, раніше Верещук пояснила, що російські війська відкрили в Маріуполі коридор саме для здавання в полон українських військових. Проте окупанти відмовляються відкрити коридор для евакуації цивільних з "Азовсталі".

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