Евакуація з Маріуполя не відбулася: окупанти влаштували обстріл біля точки збору людей

Евакуація з Маріуполя не відбулася: окупанти влаштували обстріл біля точки збору людей

Віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що 21 квітня не вдалося провести евакуацію з Маріуполя через обстріл, коридор довелося закрити.

Водночас Верещук запевнила маріупольців, що влада не полишить спроб витягти їх з оточеного міста.

Про це міністерка написала в Мережі ввечері 21 квітня.

"По Маріуполю немає чим порадувати. Дуже все туго йде. З боку росіян все відбувається дуже складно, хаотично, повільно та, звісно ж, нечесно", – повідомила Верещук.

Вона додала, дає надію той факт, що 20 квітня люди вперше поїхали з Маріуполя до Запоріжжя напряму (йдеться про ті чотири автобуси, які вчора виїхали з міста).

"Просимо вибачення у маріупольців, які сьогодні не дочекалися евакуації. Біля точки збору почався обстріл, через що коридор довелося закрити. Дорогі маріупольці, знайте: поки в нас будуть хоч якісь можливості, ми не полишимо спроб витягнути вас звідти! Тримайтеся!" – закликала віце-прем’єрка.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про готовність Міноборони деблокувати Маріуполь та інші окуповані росіянами міста військовим шляхом.

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