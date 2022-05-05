Евакуація з Маріуполя запланована на 6 травня: подробиці

Евакуація з Маріуполя запланована на 6 травня: подробиці

Евакуація з Маріуполя до Запоріжжя відбудеться 6 травня. Охочі виїхати з міста повинні зібратися о 12:00 біля торгового центру "Порт-Сіті".

Міська влада Маріуполя закликала попереджати про евакуацію близьких і рідних.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Евакуація. Завтра 12:00 біля ТЦ "Порт-Сіті" має пройти посадка в автобуси до Запоріжжя. Попреджайте близьких і рідних. Плекаємо надію та сподіваємось, що безпекова ситуація дозволить провести евакуацію за планом", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 травня до Маріуполя вирушив гуманітарний конвой, щоб евакуювати людей з "Азовсталі". Спільний конвой ООН і Червоного Хреста має прибути до міста вранці 6 травня.

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