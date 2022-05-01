Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Евакуація з Маріуполя: Зеленський запевнив, що захисників і цивільних все ж врятують

Дата публікації
Перегляди
1585
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Евакуація з Маріуполя: Зеленський запевнив, що захисників і цивільних все ж врятують

Getty Images

На необхідності евакуаційної місії з Маріуполя говорять багато світових лідерів, зазначив президент.

Зокрема, президент Володимир Зеленський обговорив з генсеком ООН питання евакуації українських захисників і цивільних з оточеного міста.

Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні увечері 30 квітня.

"Багато хто з лідерів намагається допомогти врятувати наших героїчних захисників міста. Дуже детально говорили про це і з Генеральним секретарем ООН під час його візиту в Київ", — зазначив Зеленський.

Він запевнив, що влада робить все, щоб евакуаційна місія з Маріуполя все ж таки здійснилася.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 66-го дня війни з Росією

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 66-го дня війни з Росією

Раніше Володимир Зеленський вказав, де окупанти концентрують зусилля для нових атак.

Читайте:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація