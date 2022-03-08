Евакуація з Сум: друга колона з мирними жителями вже доїхала до Полтавщини – відео

Евакуація з Сум: друга колона з мирними жителями вже доїхала до Полтавщини – відео

Серед евакуйованих є діти з дитбудинку та громадяни Туреччини.

Вже друга евакуаційна колона з міста Суми успішно доїхала до Полтавщини.

Про це повідомив повідомив в.о. голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

Загалом, у колоні рухалося 34 автобуси, а серед евакуйованих були діти з дитбудинку та громадяни Туреччини.

"Друга евакуаційна колона із Сум уже рухається Полтавщиною. 34 автобуси. Серед евакуйованих – громадяни Туреччини та 83 дитини з дитбудинків", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, люди зможуть залишитись в Полтаві, або продовжити евакуацію до Львова.

До слова, гуманітарним коридором також скористались водії цивільного автотранспорту.

Нагадаємо, 8 березня о дев’ятій ранку з міста Суми відкрили "зелений коридор". Режим тиші діятиме до дев’ятої вечора. Також відомо, що "зеленим коридором" до Сум прибуде гуманітарна допомога: їжа та ліки.

Загалом, з Сум виїхало дві колони автобусів. Перша - вже доїхала до Полтави. У 25-х автобусах до площі перед залізничним вокзалом приїхало 2,1 людей.

"Перша евакуаційна колона прибула із Сум до Полтави. 25 автобусів, 2100 людей, із них 1100 – іноземці з Індії та Китаю. Евакуйовані залізницею поїдуть до Львова – підготовлений спеціальний потяг. Водночас для тих, хто хоче залишитися в Полтаві, надамо місця для розміщення", - повідомив Дмитро Лунін.

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