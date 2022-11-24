"Евакуації не передбачено": Кличко повідомив, як киянам допомагатимуть у разі блекауту

Кличко каже, якщо є можливість провести певний час у більш зручних місцях, - це інша справа.

Евакуації у Києві у разі найкритичнішого варіанту, коли буде блекаут через атаки РФ, не передбачається, але міська влада готується надати допомогу у разі потреби, зокрема, шляхом розгортання пунктів обігріву.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у розмові з ВВС.

За його словами, зараз проговорюються різні сценарії, коли не буде взагалі тепло-, водо- і електропостачання, але влада робить все, щоб цього не відбулося.

"Для такого випадку ми зробили запаси мазуту для теплопостачання, ми зробили в Києві запаси їжі, води. Ми зробили зараз пункти обігріву, де люди можуть провести деякий час, де вони можуть отримати тепло, необхідну допомогу, де вони можуть зарядити свої телефони і павербанки, де є доступ до інтернету і телекомунікацій. Тобто для випадку виникнення надзвичайної ситуації ми готуємось і кожен знає, що він повинен зробити, щоб надати послугу і щоб кожен киянин не відчував, що він сам на сам з проблемою", - розповів мер.

На уточнювальне запитання, чи планується вивіз киян, Кличко відповів: "Евакуації не передбачено. І взагалі, куди нас евакуйовувати? Але якщо ми можемо знайти більш зручні місця, де ми могли б певний час провести, - це інша справа".

"Бо насправді завдання усіх цих російських обстрілів, щоб у нас була паніка, депресія, щоб ми усі взяли і евакуювалися, поїхали всі кудись до Європи і залишили їм територію порожню. Це їхня мета, але такого не буде, ми не будемо бігти. Можу вас запевнити. Це наша країна, це наші домівки, це наші міста", - наголосив мер.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко закликав кожного з жителів столиці змоделювати різні сценарії розвитку подій і бути готовими про всяк випадок до найгіршого. Для цього, зокрема, варто мати вдома запаси технічної і питної води, продуктів харчування, теплих речей. Він також радить киянам, за можливості, домовитися із друзями чи знайомими, які живуть в передмісті столиці, на випадок блекауту певний час провести там.

Як повідомлялося, під час атаки окупантів 23 листопада на Київ вони запустили щонайменше 31 ракету. Українські захисники зуміли збити 21 ракету.

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