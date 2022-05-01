Евакуації з Попасної сьогодні не буде, однак може виїхати з інших населених пунктів Луганщини - ОВА

Евакуації з Попасної сьогодні не буде, однак може виїхати з інших населених пунктів Луганщини - ОВА

1 травня евакуація мирних мешканців відбудеться з чотирьох населених пунктів Луганської області.

У неділю, 1 травня, відбудеться евакуація людей з Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного та Гірської громади на Луганщині.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він вчергове закликав евакуюватись людей, доки ситуація не така важка, як в Попасній. Автобуси вже в дорозі.

Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів 1 травня:

Лисичанськ: центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15;

Сєвєродонецьк: міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;

Рубіжне: Палац культури «Південний», вул. Чехова, 11;

Гірське: Будинок культури Україна. Гагаріна 13а;

"Ми у посиленому режимі рятували людей з Попасної, але вимушені призупинити евакуацію через події, які відбулися 29 квітня, коли ми втратили зв’язок зі людьми в двох автобусах. Ситуація в місті вкрай небезпечна. У попаснян було багато можливостей виїхати раніше: декілька разів евакуаційний потяг рушив із місцевого залізничного вокзалу, а потім – з Комишувахи. Дуже довго автобуси могли дістатися центру міста. Тепер все складніше. Тому не чекайте до останнього. Поки є можливість – виїжджайте подалі від «руського миру», який не жаліє ані жінок, ані дітей. Збережіть життя", - зазначив він.

Нагадаємо, окупанти у п'ятницю, 29 квітня, обстріляли два евакуаційні автобуси в Попасній Луганської області. Ворожа ДРГ з гранатомета обстріляла евакуаційний транспорт. Знайшли один порожній автобус зі слідами крові, про другий автобус нічого невідомо.

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