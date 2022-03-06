Евакуаційний транспорт не зміг виїхати з Маріуполя: окупанти почали обстріл міста

Евакуаційний транспорт не зміг виїхати з Маріуполя: окупанти почали обстріл міста

Вивозити людей під час обстрілу не наважилися.

Евакуаційний транспорт з місцевим населенням не зміг у неділю, 6 березня, виїхати за межі Маріуполя.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, російська армія розпочала перегрупування своїх сил. Потім почався "потужний обстріл міста". Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно, - наголосив Кириленко.

Крмі того, колона із гуманітарним вантажем, що виїхала із Запоріжжя у бік Маріуполя, до пункту призначення не дісталася. Наразі вантаж у дорозі.