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Евакуаційний транспорт не зміг виїхати з Маріуполя: окупанти почали обстріл міста

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Евакуаційний транспорт не зміг виїхати з Маріуполя: окупанти почали обстріл міста

Вивозити людей під час обстрілу не наважилися.

Евакуаційний транспорт з місцевим населенням не зміг у неділю, 6 березня, виїхати за межі Маріуполя.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, російська армія розпочала перегрупування своїх сил. Потім почався "потужний обстріл міста". Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно, - наголосив Кириленко.

Крмі того, колона із гуманітарним вантажем, що виїхала із Запоріжжя у бік Маріуполя, до пункту призначення не дісталася. Наразі вантаж у дорозі.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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