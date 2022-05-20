Евакуацію захисників "Азовсталі" проводять за участі західних партнерів – Зеленський

Зеленський розповів, що особисто домовлявся з лідерами Франції, Туреччини, Швейцарії, Ізраїлю.

Операцію з евакуації захисників маріупольської "Азовсталі" проводять за участі західних партнерів.

Про це йдеться в уривку інтерв’ю президента Володимира Зеленського в ефірі всеукраїнського телемарафону, яке вийде 21 травня.

Президент нагадав, що окрім полку Нацгвардії "Азов", у Маріуполі перебували близько 400 прикордонників, нацгвардійці-десантники, поліцейські, працівники СБУ, медики.

"Структура складна. Домовлялися про те, що розблокуванням будуть займатися посередники – західні партнери. Я домовлявся з Туреччиною, Швейцарією, Ізраїлем, спочатку Францією через стосунки лідерів (цих країн. – Ред.) з Російською Федерацією. Коли ми бачили, що військовим шляхом розблокувати неможливо", – розповів глава держави.

Зеленський запевняє, що "десятки разів" просив західних партнерів надати необхідне озброєння для розблокування Маріуполя військовим шляхом.

"Наші військові отримали від хлопців сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя", – зазначив президент.

Раніше президент Зеленський розповів, що Україна втратила багато військових льотчиків, які літали до "Азовсталі", доправляючи необхідні вантажі.

Також він повідомив, що з "Азовсталі" евакуювали практично всіх людей.

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