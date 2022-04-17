Евакуювала маленького сина і залишилася: у Маріуполі загинула медик Нацгвардії - журналістка

Евакуювала маленького сина і залишилася: у Маріуполі загинула медик Нацгвардії - журналістка

У березні Олена Кушнір записала відео, щоб привернути увагу світу до гуманітарної катастрофи у Маріуполі.

У заблокованому окупантами Маріуполі загинула медик Нацгвардії України Олена Кушнір.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Тетяна Даниленко.

За її словами, раніше Кушнір вдалося евакуювати з міста маленького сина. У перші дні війни медик-нацгвардійка втратила кохану людину. У березні Олена Кушнір записала відео, щоб привернути увагу світу до гуманітарної катастрофи у Маріуполі.

Тг-канал "Мариуполь сегодня" опублікував скрін її переписки з подругою, де Олена просить не жаліти її, бо вона виконує обов‘язок.

За інформацією журналістки Тетяни Даниленко, в оточеному Маріуполі залишається не менше ста жінок-військовослужбовців без доступу до елементарної гігієни і води.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Росія своєю пропозицією українським захисникам Маріуполя здатися в полон та обіцянками зберегти їм життя насправді хоче розстріляти військових, як в Іловайську.

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