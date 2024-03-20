Евакуювала поранених: на фронті загинула бойова медикиня, 22-річна Анастасія "Троя"

У перший рік повномасштабного вторгнення Анастасія оформила академічну відпустку в університеті та стала на захист України.
18 березня під час евакуації поранених на Донеччині загинула бойова медикиня Анастасія Мар'янчук з позивним "Троя".
Про це повідомили у соцмережах.
Дівчині було лише 22 роки. Анастасія вивчала японську філологію в КНУ імені Тараса Шевченка. У вузі розповіли, що у перший рік повномасштабного вторгнення Анастасія оформила академічну відпустку та стала на захист України в ДУК ПС, згодом стала медикинею 1 стрілецького батальйону 67 ОМБр ДУК ПС.
"Анастасія була цвітом нації, вона мала розбудовувати нашу державу та щасливо жити в ній. В нашій пам'яті "Троя" залишиться такою ж доброю, щирою та відважною. Ми за неї помстимося, але рана від втрати близької людини ніколи не загоїться. Щирі співчуття рідним", – пишуть побратими дівчини з ДУК ПС.
"Боляче? Нестерпно! Ховати своїх вихованців це найболючіше… Подруга "Троя" виховувалась в моїх таборах "Коммандос", була надією, талановитою, щирою, кмітливою, вродливою, дорогою вихованицею… Вона загинула, евакуюючи поранених від ворожого вогню. Вона була цвітом нації, юною посестрою правої молоді, добра, гарна і смілива. Помста ворогу за неї буде неодмінно, але втрату близьким нічим не компенсуєш", – написала військовослужбовиця Дана Ніка.
Раніше повідомлялося, що у небі над Донеччиною загинув пілот-винищувач Андрій Ткаченко.
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