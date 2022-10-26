"Евакуювали" Потьомкіна: окупанти викрали з Херсона пам'ятник та останки князя

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань розповів, що російські загарбники вкрали з тимчасово окупованого Херсона пам'ятник російському князю Григорію Потьомкіну.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Слідом за Ушаковим і Суворовим з Херсона "евакуювався" і Потьомкін", – написав він.

Тим часом гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо в коментарі російським ЗМП заявив, що з Херсона вивезли і останки князя.

"Мені ставлять запитання, чому вивезені з Херсона духовні реліквії й пам'ятники... Ми перевезли на лівий берег ті останки ясновельможного князя, які були в Катерининському храмі. Ми перевезли на лівий берег і самого Потьомкіна. ... Це ті святині, які, я вважаю, потрібно зберегти", – заявив Сальдо.

Ситуація на Херсонщині

Заступниця міністра оборони Ганни Маляр заявила, що ЗСУ перебувають в активній обороні на Херсонському напрямку. Вони не віддають території ворогу.

В ОК "Південь" розповіли, що окупанти на території Херсонської області відводять глибше в оборону елітні підрозділи, а на передньому краї залишаються ті, кого не шкода. Також стало відомо, що війська ворога готують провокації – перевдягаються в цивільний одяг і готуються до вуличних боїв проти ЗСУ.

Також у Херсонській області військові РФ, очікуючи контрнаступу ЗСУ, вибудували кілька ліній оборони як на правому, так і на лівому березі Дніпра.