"Ейфорії, що завтра закінчиться, немає": Садовий спрогнозував, як довго триватиме активна фаза війни

"Ейфорії, що завтра закінчиться, немає": Садовий спрогнозував, як довго триватиме активна фаза війни

Садовий розповів, якою буде ситуація буде восени.

Війна в Україні, яку розпочала Росія на чолі з диктатором Володимиром Путіним, може тривати в тій чи іншій фазі десь до кінця літа.

Таку думку міський голова Львова Андрій Садовий висловив в інтерв'ю УП.

"Я думаю, що ця війна буде тривати в тій чи іншій фазі десь до кінця літа. Можливо, наступні місяці буде складно. Можливо, літом трохи буде спокійніше. У будь-якому разі ми повинні виходити на якийсь документ, так? Тут відповідальність, звичайно, президента. Я думаю, він якнайкраще володіє ситуацією, знає всі нюанси і має легітимне право ухвалювати всі важливі рішення", - сказав Садовий.

Мер Львова зазначив, що в нього "немає такої ейфорії, що завтра закінчиться" війна.

"Якщо до вересня така гостра фаза закінчиться, то це буде добре", - уточнив він.

Після вересня, на його думку, можливо, буде якийсь часовий перепочинок.

"Але скільки він буде – важко передбачити. Може, тиждень, може, місяць, може, рік. Може, трішки більше. Це залежить, як світ акцептує завершення активної фази війни. Тому що сьогодні російська агентура у всьому світі починає закидувати такий наратив, що Росія не може програти. А ми повинні дати чітке розуміння, що Росія програє цю війну, і вона її програє. І керівництво Росії має тотально змінитися. Тому що люди, які завдали такого болю нашій країні, взагалі цивілізованому світу, не мають права більше приймати жодні рішення і сидіти за одним столом з тими, хто приймає рішення з точки зору світового порядку. Тепер всі світові організації мають переосмислити свою роботу", - підсумував він.

Раніше Байден заявив, що Україна ніколи не обернеться перемогою для Путіна.

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