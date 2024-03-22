F-16 для України: до появи нових винищувачів на фронті готуються і союзники, і вороги

Очільник військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер зазначив, що поява винищувачів четвертого покоління F-16 в Україні матиме вирішальний вплив на полі бою. Однак до цієї події готуються не тільки українські пілоти, а й західні союзники та росіяни.

Про це Бауер заявив в інтерв'ю АрміяInform.

"Вони [F-16 – ред.], безперечно, матимуть вплив. Але, як завжди це буває на війні, ситуація має два боки. Росіяни також думають про момент, коли F-16 з'являться в Україні. Вони готуються до цього", – попередив Роб Бауер.

Адмірал додав, що одного навчання пілотів та техніків недостатньо. Необхідно також дотримуватися правил їх обслуговування.

"Запчастини потрібно міняти через певну кількість льотних годин, а не тоді, коли вони вже вийдуть з ладу. І якщо ви дуже багато літаєте, як це відбувається в умовах війни, вам потрібні ці запчастини. І питання не лише в коштах. Ви маєте бути впевнені, що ці запчастини будуть вироблені в потрібній кількості", – підкреслив він.

За словами Бауера, не менш важливе питання – зброя для F-16. Уряд Нідерландів вже виділив кошти на закупівлю авіаційних боєприпасів, інші партнери України також працюють над цим.

"Союзники хочуть зробити з передачі Києву винищувачів успішну операцію. Потрібно зважати не тільки на тренування людей, але і на ланцюги постачань та логістику. Адже, якщо за два тижні закінчаться запчастини й літаки не зможуть літати, то почнуть говорити, що F-16 погані літаки. А це неправда!", – зазначив адмірал НАТО.

Нагадаємо, Україна може отримати обіцяні F-16 вже цього літа. Йдеться про винищувачі від Данії та Нідерландів.

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