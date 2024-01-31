F-16 для України: очільниця Міноборони Нідерландів приголомшила заявою

У Нідерландах впевнені, що передадуть винищувачі вже цього року.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що Україна може отримати F-16 вже цього року.

Про це вона сказала після прибуття на неформальну зустріч міністрів оборони країн Європейського Союзу, яка проходить у Брюсселі сьогодні, 31 січня.

“Ми дійсно наполегливо працюємо над цим. Над цим також наполегливо працюють українці. Це станеться цього року. Я впевнена в цьому”, — сказала Оллонґрен, коментуючи терміни передачі F-16 Україні.

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У Нідерландах впевнені, що зможуть передати Україні винищувачі F-16 цього року, однак точного терміну ще немає.

“Я не можу назвати конкретний час і дату просто зараз”, — сказала вона.

Раніше ми писали, що українські пілоти будуть проходити підготовку у Сполучених Штатах на винищувачах F-16 до кінця 2024 року.

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