Винищувачі F-16 для України: полковник ЗСУ назвав їхні переваги

Винищувачі F-16, які Захід може передати Україні, можуть використовуватись для підтримки наступу ЗСУ, а також нести на борту ракети ППО. F-16 сильніші практично за будь-який російський військовий літак 4-го покоління.

Про це розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"Літаки F-16 — багатоцільові винищувачі 4-го покоління. Хороша машина, літає вона близько чотирьох десятків років. Бере на борт достатньо і бомбового, і ракетного озброєння. Може працювати для підтримки наземних частин у наступі, використовуючи керовані та некеровані авіабомби, ракети, реактивні снаряди", — розповів експерт.

За його словами, F-16 може також працювати як платформа для перенесення ракет протиракетної та протиповітряної оборони.

"Саме F-16 може працювати з ракетами, які ми вже використовуємо в наземних комплексах NASAMS та Iris-T... До дальності ракет до 40 км додається бойовий радіус самого винищувача — 1000 км. Тому можна говорити, що така платформа, що літає, підтверджує свою назву — багатоцільовий винищувач, який може використовуватися практично у всіх режимах", — наголосив він.

Як повідомив Світан, понад два десятки країн мають ці літаки в експлуатації.

"F-16 вважається одним із найпросунутіших літаків четвертого покоління в усьому світі. Дуже гарні йдуть про нього відгуки — надійний, особливо крайні модифікації. Він протягом 30 років проходив серію модифікацій. Сьогоднішні модифікації можуть працювати з новітніми ракетами, з новітніми системами озброєнь. Ці модифікації придушать практично будь-який російський літак 4-го покоління", — заявив експерт.

Нагадаємо, що Нідерланди заявили про готовність розглянути передачу Україні винищувачів F-16, якщо від української влади надійде відповідний запит.

Посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер запевнив, що рішення Нідерландів передати Україну свої винищувачі F-16 зустріне широку підтримку у Сполучених Штатах.

Радника глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що для постачання Україні винищувачів F-16 перешкод немає. Залишилося провести логістичні переговори – коли та скільки літаків отримає Україна.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що передача F-16 Україні – це питання часу.

"Швидше за все, навесні ми отримаємо західну авіацію до складу сил оборони України", — прогнозує Жданов.

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