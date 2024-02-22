F-16 для України: які ракети дозволять завдати ударів за 900 км від кордону

Зважаючи на те, що поки невідомо, які саме ракети Україна отримає разом з винищувачами F-16, існують різні сценарії їх використання українською армією.

Військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник пояснив, що найкращим варіантом ракет для F-16 в Україні будуть ті, які можуть бити до 900 кілометрів.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"На мій погляд, найкраща ракета, яка йде у комплектації до F-16 в режимі повітря-земля – це AGM 158 JASSM, яка може завдавати удари до 900 кілометрів углиб. Це дуже багато, це вся логістика та воєнна інфраструктура потрапляють під загрозу. Літак може навіть не наближатися зони ураження ворожих зенітно-ракетних комплексів. Особливо, що стосується частини Кримського півострову. Такими ракетами там можна переорати все що завгодно", – розповів Черник.

Він додав, що такі ракети є тільки на американських складах. У них їх – близько 5 тисяч одиниць. Але водночас постає питання, чи готовий Білий дім поставити Україні такий тип зброї.

Черник також прокоментував слова заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх про те, що без американської допомоги Київ постане перед вибором, за які населені пункти боротися з огляду на наявні ресурси.

"Це внутрішньо-політичний американський продукт. У стратегічному сенсі, є розуміння в обох партій, що Україні треба надавати гроші. Але ніхто не може скасувати внутрішньо-політичну кон'юнктуру, яка звелася навколо однієї людини – Трампа. Немає там ніяких національних інтересів", – сказав експерт

Втім, він все ж таки вірить, що США проголосують за виділення Україні необхідного пакету допомоги.

"Адже найпотужніші лобісти, які існують на американському континенті, це воєнно-промисловий комплекс. Вони сильніші, ніж нафтові та газові лоббі разом узяті. Вони відчули смак величезних грошей і я думаю, вони знайдуть ключі якщо не до самого Трампа, то до його оточення, яке зможе його пригальмувати і допомога таки буде проголосована", – пояснив експерт.

F-16 для України: останні новини

Раніше речник повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що винищувачі можуть з'явитися на території нашої держави у червні, проте оцінювати терміни наразі складно.

Зокрема Данія повідомила, що Україна може розраховувати на отримання перших винищувачів F-16 вже цього літа. Зараз триває відповідна підготовка. Однак остаточне передавання першого датського літака F-16 залежить, серед іншого, від повної підготовки українських пілотів, допоміжного персоналу, від наявності необхідної логістики та інфраструктури в Україні.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг з цього приводу заявив, що за міжнародним правом Україна може завдавати ударів по військових цілях в Росії із застосуванням винищувачів F-16, які отримає від союзників.

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