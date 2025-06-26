F-16, Mirage та радянські "сушки": Ігнат про унікальну тактику Повітряних сил

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат / © АрміяInform

На сьогодні парк Повітряних сил складається з літаків західних зразків — F-16 і Mirage, а також радянської авіації — Міг-29, Су-27, Су-24 та Су-25.

Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері Radio NV.

«Противник зазнає болісних ударів від роботи українських льотчиків. F-16 і Mirage — вони стали дуже ефективними засобами протиповітряного бою. Бачимо, як їхній прицільно-навігаційний комплекс дуже ефективно знищує як „Шахеди“, так і ракети противника. Є кожен тип ракет, який має винищувач під крилами, для нього є своя ціль. Плюс льотчики використовують авіаційні гармати, під які взагалі не був призначений літак F-16, щоб знищувати „Шахеди“, — сказав він.

Ігнат додав, що українські пілоти застосовують ці гармати в разі, коли під крилом закінчуються запаси ракет AIM-9. Водночас він додав, що ніхто в Україні не списує радянську авіацію, яка регулярно проходить відновлювальні роботи.

«Щоб вони і далі працювали для знищення противника, застосовуючи французькі Hammer, американські GBU-39, GBU-62 та інші засоби повітряного нападу, назвемо їх усі одним словом — КАБи. Ті ж КАБи, що запускає Росія по нас. Такі ж КАБи, тільки західного виробництва, надзвичайно ефективні, точні, летять, куди потрібно», — резюмував Ігнат.

Раніше Юрій Ігнат зазначав, що для ефективної роботи Україні потрібен авіаційний парк, у якому буде близько 200 літаків різних типів.

