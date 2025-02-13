F-16 та виробництво ППО в Україні: Умєров і міністр оборони Бельгії обговорили посилення Повітряних сил ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч зі своїм бельгійським колегою Тео Франкеном.

Про це він Умєров повідомив у Facebook у четвер, 13 лютого.

"Провів зустріч із міністром оборони Бельгії Тео Франкеном та привітав його з призначенням. Перед ним стоять серйозні виклики, і я вдячний за його готовність продовжувати підтримку України та наших Збройних Сил", — розповів він.

За словами очільника МОУ, основною темою їхньої зустрічі стало посилення Повітряних Сил України:

Програму F-16 та її подальшу реалізацію.

Можливості локалізації обслуговування літаків в Україні.

Підготовка українських пілотів та технічного персоналу.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен / Фото: Рустем Умєров

Крім того, сторони зосередилися на питаннях ППО:

Посилення захисту нашого неба.

Постачання і локалізація виробництва систем ППО в Україні.

Нові спільні оборонні проєкти та їх фінансування.

Міністр оборони України Рустем Умєров / Фото: Рустем Умєров

"Дякую Бельгії та особисто Тео Франкену за активну участь у коаліціях спроможностей та зміцнення нашої оборонної співпраці", — зазначив Рустем Умєров.

Раніше Умєров заявив, що Україна не відмовиться від свого прагнення стати членом НАТО після категоричної заяви нового очільника Пентагону Піта Гегсета про те, що бажання України стати членом НАТО є нереалістичною.

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