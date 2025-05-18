F-16 уже в дорозі, але деталі засекречені: що відомо про постачання 2025 року

F-16. / © Associated Press

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Україна може отримати близько трьох ескадрилей винищувачів F-16 до кінця 2025 року. Водночас точну кількість літаків називати не варто, адже це може зіграти на руку ворогу.

Про це в ефірі “Radio NV” заявив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

За його словами, нині Україна вже діє з урахуванням тактики використання окремих видів озброєння, і розкриття деталей може дати противнику додаткову інформацію.

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“F-16 — це не панацея. Зрозуміло, що хотілося б, аби вони були найсучасніші. Але розуміємо, що отримуємо те, що Європа передає нам. Але тим не менше, це літак, який може цікавіше виконувати деякі задачі”, — зазначив експерт.

Храпчинський наголосив, що розраховувати лише на F-16 не варто, адже результат дає комплексне використання різних систем озброєння. Він також нагадав, що для ефективного застосування JDAM-боєприпасів спершу потрібно знешкодити ворожу ППО — зокрема ракетами HARM чи FPV-дронами.

Нагадаємо, вночі проти 16 травня, близько 03:30, було втрачено зв’язок із винищувачем F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу РФ. Пілот вижив.