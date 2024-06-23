F-16: в ISW вказали на важливу проблему, з якою зіткнеться Україна на фронті після отримання літаків

Володимир Зеленський анонсував, що перші F-16 від Данії будуть в Україні вже найближчим часом.

Повітряні сили ЗСУ вже найближчим часом мають отримати від союзників перші винищувачі F-16. Однак України може зіткнутися з проблемою, якщо США не дозволять українським силам використовувати ATACMS для знищення систем ППО на території Росії.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни ISW.

Аналітики наголосили, що українським пілотам F-16 доведеться діяти в небезпечному повітряному просторі, якщо політика США, щодо застосування Україною ракет ATACMS, не зміниться.

"Російська ППО зможе покривати до 48% повітряного простору України, якщо Росія розмістить на своїй території пускові установки С-400 за межами радіусу дії HIMARS, оснащених ракетами GMLRS. Таке розгортання російської протиповітряної оборони ускладнить здатність України використовувати пілотовані літаки ближче до прифронтових районів або проти районів, звідки виходять російські літаки, безпілотники та ракети", - пояснюють аналітики.

В ISW додали, що Збройні сили України зможуть об’єднати авіацію для підтримки наземних операцій, якщо військові ЗСУ отримають достатню кількість винищувачів, якщо західні партнери навчать достатню кількість кваліфікованих пілотів, і якщо Україні вдасться знизити можливості російської протиповітряної оборони.

Нагадаємо, експерт пояснив, як винищувачі F-16 допоможуть захистити Харків.

Читайте також провідні новини дня: