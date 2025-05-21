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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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125
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2 хв

F-16 в Україні не є “безсмертними”: авіаексперт пояснив, чому втрати техніки неминучі

Американські F-16 не мають імунітету від ворожих ЗРК, і їх втрата в бою — неминуча.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Винищувач F-16

Винищувач F-16.

Американські F-16, які Україна почала активно використовувати у бойових умовах, не мають гарантій виживання — як і будь-який інший бойовий літак.

Про це заявив військовий аналітик Анатолій Храпчинський в інтерв’ю OBOZ.UA, коментуючи недавню втрату одного з таких винищувачів.

“Ми вже втрачали Су-24, МіГ-29, Су-27 — бойові літаки, які працюють у найвищій зоні ризику. Війна — це завжди про втрати. Неважливо, наскільки технологічна машина, це не гарантія її безсмертя”, — зазначив експерт.

За його словами, кожне бойове завдання з участю F-16 — це надскладна операція, що відбувається не в безпечному тилу, а безпосередньо поблизу лінії фронту.

“Ці літаки працюють під постійним ризиком ураження з боку російських систем ППО великої дальності, таких як С-400, а також в умовах активної роботи засобів радіоелектронної боротьби”, — пояснив Храпчинський.

Попри втрату літака, він наголошує: найважливішим у таких ситуаціях залишається життя пілота.

“Головне — зберегти людей, які вміють на ній воювати. Техніку ми ще отримаємо або купимо”, — підкреслив експерт.

На його думку, нині війна переходить у нову фазу, де першочергове значення має не кількість машин, а ефективність їхнього застосування.

“Ми вже не просто чекаємо техніку — ми виходимо на рівень тактики і стратегії її застосування. І в таких умовах публічна арифметика — це підказка ворогові, а не суспільству”, — заявив Храпчинський.

“Потрібно вчитися говорити про результат, а не про кількість. Тому головне — не скільки, а як і коли. І в цьому українські пілоти вже дають свої перші правильні відповіді”.

Нагадаємо, Вночі проти 16 травня, близько 03:30, було втрачено зв’язок із винищувачем F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу РФ. Пілот вижив.

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