F-16 вже скоро закриють "вікно можливостей" для російського наступу — експерт

Експерти кажуть, що F-16 суттєво змінять ситуацію з домінуванням РФ у повітрі.

Іван Варченко, військовослужбовець ЗСУ та експерт з питань національної безпеки, переконаний, що поява американських винищувачів F-16 в українському небі здатна звести нанівець домінування російської авіації над лінією фронту.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами Варченка, ворожі літаки, щоб застосовувати керовані авіаційні бомби (КАБ), мають наближатися до лінії фронту на відстань 40-50 км при сприятливому вітрі. Натомість ракети AIM-120, якими оснащені F-16, здатні вражати цілі на відстані 180 км і більше, а системи розвідки цих винищувачів працюють на відстань до 300 км.

Експерт зауважив, що росіяни готувалися до появи F-16 в Україні протягом останніх півтора року, зміцнюючи свої системи протиповітряної оборони ППО. Однак, на його думку, це не завадить суттєво зменшити ефективність російської авіації над лінією фронту.

"Почувати себе добре і спокійно російські агресори з КАБами над лінією фронту точно не зможуть, бо це буде суттєвий засіб, який їх знищуватиме десятками, а може й сотнями", - підкреслив Варченко.

Водночас він зазначив, що F-16 не є "чарівною пігулкою", яка миттєво вирішить усі проблеми на фронті. Експерт наголосив на необхідності збільшення кількості стандартних систем ППО, які можна наблизити до лінії фронту, що також обмежить можливості російської авіації.

Іван Варченко висловив впевненість, що росіяни намагаються максимально використати своє поточне вікно можливостей, доки F-16 не з'явилися в Україні. Проте, на його думку, це вікно закриється протягом найближчих місяців.

Нагадаємо, триває один із завершальних етапів підготовки українських пілотів на сучасних винищувачах F-16. Однак речник Повітряних сил Ілля Євлаш каже, що поява літаків в Україні буде несподіванкою.

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