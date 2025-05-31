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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
2 хв

F-16 з’явилися в Україні надто пізно: німецький генерал назвав сумні наслідки

Захід виявився неспроможним оперативно надати Україні літаки у потрібній кількості.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
F-16

F-16. / © ТСН.ua

Сучасні винищувачі F-16 з’явилися в Україні надто пізно. Тоді війна перейшла у фазу активного використання безпілотників.

Про це заявив генерал Бундесверу у відставці Райнхард Вольскі в програмі "Студія Захід" на телеканалі “Еспресо”.

З його слів, одна з ключових відмінностей між початком війни 2022-го і теперішньою ситуацією тому, що тоді Повітряні сили ЗСУ не мали змоги завдавати ударів у глиб території РФ, адже не мали необхідних засобів.

Вольскі наголошує: наступальні спроможності, зокрема F-16, з’явилися надто пізно.

"Повітряні операції залишаються одним із ключових елементів сучасної війни в межах комплексного оперативного підходу. Захід, як свідчить і публічна інформація, і особисті спостереження, виявився неспроможним оперативно надати Україні необхідні літаки у потрібній кількості. Процес навчання пілотів розтягнувся в часі, а інтегровані військово-повітряні сили так і не були створені", - наголошує генерал.

Він називає це серйозною стратегічною втратою, адже ці спроможності могли б радикально змінити ситуацію на фронті. Зокрема, завдавати системних ударів по цілях у глибині російської території.

“На жаль, цього не сталося. Удари здійснювались лише епізодично і в обмеженому обсязі, що, безперечно, розчаровує", - підсумував Вольські.

Як повідомлялося, російська компанія Fores, яка спеціалізується на постачанні для нафтової промисловості, виплатила 15 мільйонів рублів (майже $200 000) дванадцятьом російським окупантам, які нібито причетні до збиття першого американського винищувача F-16 в Україні.

Видання пише, що від моменту передавання F-16 в серпні 2024 року, Україна втратила щонайменше три таких винищувачі, двоє пілотів загинули.

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Дата публікації
Кількість переглядів
61
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