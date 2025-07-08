ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1727
Час на прочитання
1 хв

F-35 захищатимуть українську зброю: що задумали Нідерланди та Норвегія

Нідерланди восени відправлять F-35 до Польщі для патрулювання маршрутів, якими надходить зброя в Україну. До місії приєднається Норвегія.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
F-35 Нідерландів

F-35 Нідерландів. / © Фото з відкритих джерел

Нідерланди восени розмістять свої винищувачі F-35 у Польщі для патрулювання повітряного простору НАТО та охорони маршрутів, якими постачається допомога Україні.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соцмережі X.

Він зазначив, що місія розпочнеться у вересні та проходитиме спільно з Норвегією, яка вже оголосила про відправку своїх F-35.

“З вересня нідерландські винищувачі F-35 разом із Норвегією патрулюватимуть повітряний простір НАТО в Польщі. Таким чином ми триматимемо Росію на відстані та захищатимемо шляхи постачань до України”, – написав Брекельманс.

Це рішення є частиною посилення зусиль Альянсу зі зміцнення східного флангу та убезпечення тилових логістичних маршрутів, якими йде військова та гуманітарна підтримка для України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше заявив про відновлення постачання зброї для українських сил.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie