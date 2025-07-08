F-35 захищатимуть українську зброю: що задумали Нідерланди та Норвегія

F-35 Нідерландів. / © Фото з відкритих джерел

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Нідерланди восени розмістять свої винищувачі F-35 у Польщі для патрулювання повітряного простору НАТО та охорони маршрутів, якими постачається допомога Україні.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соцмережі X.

Він зазначив, що місія розпочнеться у вересні та проходитиме спільно з Норвегією, яка вже оголосила про відправку своїх F-35.

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“З вересня нідерландські винищувачі F-35 разом із Норвегією патрулюватимуть повітряний простір НАТО в Польщі. Таким чином ми триматимемо Росію на відстані та захищатимемо шляхи постачань до України”, – написав Брекельманс.

Це рішення є частиною посилення зусиль Альянсу зі зміцнення східного флангу та убезпечення тилових логістичних маршрутів, якими йде військова та гуманітарна підтримка для України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше заявив про відновлення постачання зброї для українських сил.