Фагот показав, який вигляд має Північна Салтівка у Харкові: "Місто не впізнати"

Учасник гурту "Танок на майдані Конго" Олег "Фагот" Михайлюта, який вступив до сил територіальної оборони ЗСУ, наразі перебуває у Харкові.
Район Північна Салтівка дуже сильно постраждав від російських загарбників.
Зокрема, через обстріли зруйновано понад половину будинків. Артист показав на сторінці в Instagram, який вигляд зараз має ця частина міста.
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Також зірка поділився, що зустрівся у Харкові зі своїм зірковим колегою, лідером українського рок-гурту Green Grey Андрієм Яценком.
"Харків збирає друзів… Шкода, що за таких обставин… Але зберемося ще багато разів після поразки ворогів", – прокоментував знаменитість.
У коментарях юзери написали: "Місто не впізнати", "Як важко бачити своє рідне місто", "Зараз головне перемога, а славне місто відбудуємо".
Нагадаємо, раніше Тарас Тополя розповів про ситуацію на Харківщині. Артист зазначив, що те, що українські бійці йдуть в контрнаступ, його дуже тішить.
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