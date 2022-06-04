Фагот розповів про заруби з братом з Харкова, який є прихильником "русского міра"

Лідер гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, з початком війни записався до лав територіальної оборони Києва.

Наприкінці травня Фагот тиждень провів у рідному Харкові. Як Олег Михайлюта розповів в інтерв'ю російському YouTube-каналу "Бакалейко та Катаєв", він був у Харкові тоді, коли окупанти його бомбили.

"Прильоти були регулярні, ПВО у нас прекрасне, ми на нього молимося і радіємо цьому. Але, тим не менш, бачив, як це все відбувалося. Слава богу, не наживо. Бо наживо важко витримати, навіть можна просто проїхати Бучею, Гостомелем, Ірпенем – це вже стрес", - сказав Фагот.

З початком війни Фагот пішов до тероборони / Фото: instagram.com/fahot

Окрім того, він розповів і про обстановку у Харкові. За словами Михайлюти, там було багато прихильників "руского міра", але з вторгненням РФ на територію України погляди у людей змінилися. Втім, зізнався Фагот, він досі свариться зі старшим братом, який живе у Харкові, і який топить за "рускій мір":

"Харків переосмислює все, що він до цього думав. Тому що у Харкові були дуже великі проросійські настрої. І зараз Харків для себе відкриває "рускій мір" наново, точніше, він відкриває його таким, яким він є насправді – жорстокий, нещадний, кровожерливий. "Рускій мір" – дорівнює вбивця. І Харків лише зараз починає це розуміти. Тому настрої там відповідні. Серед тих людей, які були проукраїнськи налаштовані, серед тих людей, які чомусь думали, що в рашці може бути краще, тепер всі все розуміють. У мене яскравий приклад мій старший брат. От з ним заруби до цього моменту йдуть. Є люди, які дуже важко пробиваються, але, в основному, Харків все зрозумів, тому так і бореться", - зазначив Фагот.

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