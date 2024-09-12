Факел-окупант: дронарі з бригади імені короля Данила влаштовують росіянам запальні забіги (відео)

Особливо яскраво вдалося влучити у квадроцикл і мотоцикл, які охопило полум’я.

Воїни батальйону "Рарог" 24 механізованої бригади імені короля Данила своїми влучаннями підпалювали не тільки ворожу техніку, але й особовий склад окупантів.

Відео бойової роботи було оприлюднене 12 вересня на каналі батальйону.

Особливо яскраво вдалося влучити у квадроцикл і мотоцикл, які охопило полум’я. Двоє мотоциклістів, охоплені вогнем розбіглися по власних позиціях.

"Одні росіяни сюди лізуть, інші втікають, для пересування використовують все, що рухається: мотоцикли, квадроцикли, багі. А ми караємо всіх, хто прийшов до нас з війною", – прокоментували відео в бригаді.

Нагадаємо, вперше в історії 10-ї ОГШБр "Едельвейс" пілотами 109-го ОГШБ за допомогою FPV-дрона було знищено ворожий БпЛА типу крило "Мерлін-ВР" просто в повітрі. Це важливе досягнення для команди.

Воїни батальйону "Рарог" 24 бригади влаштували окупантам запальні забіги