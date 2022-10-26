Факти звірств росіян: на деокупованих територіях ексгумували близько тисячі тіл загиблих українців

На щойно звільнених від росіян територіях України ексгумували близько тисячі тіл загиблих, яких загарбники вбили під час окупації.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"В результаті пошукової роботи вже ексгумували близько тисячі тіл загиблих героїв та мирних громадян. Зокрема, майже 450 в Ізюмі - на місці одного з наймасовіших поховань. Відкриваються шокувальні факти звірств окупантів: серед загиблих не тільки військові, але й цивільні – дорослі та діти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що точні дані стануть відомі лише після експертизи, а робота з пошуку тіл досі триває в співпраці з силовими структурами, піротехніками та пошуковими групами, створеними при ОВА.

Також читайте Україна повернула тіла 25 героїв-захисників

Нагадаємо, що після звірств росіян під Києвом, Україна та світ знову побачили жахливі місця масових поховань у звільнених населених пунктах Харківської та Донецької областей. Так, на деокупованій частині Харківської області виявили тіла понад 600 вбитих росіянами українців, серед яких було 19 дітей. Місця масового поховання також виявили і у Святогірську, Лимані та населених пунктах навколо цих міст.

Читайте також: