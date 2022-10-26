Факти звірств росіян: на деокупованих територіях ексгумували близько тисячі тіл загиблих українців

Російські військові на захоплених територіях вчиняли звірства проти українців.
На щойно звільнених від росіян територіях України ексгумували близько тисячі тіл загиблих, яких загарбники вбили під час окупації.
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"В результаті пошукової роботи вже ексгумували близько тисячі тіл загиблих героїв та мирних громадян. Зокрема, майже 450 в Ізюмі - на місці одного з наймасовіших поховань. Відкриваються шокувальні факти звірств окупантів: серед загиблих не тільки військові, але й цивільні – дорослі та діти", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що точні дані стануть відомі лише після експертизи, а робота з пошуку тіл досі триває в співпраці з силовими структурами, піротехніками та пошуковими групами, створеними при ОВА.
Нагадаємо, що після звірств росіян під Києвом, Україна та світ знову побачили жахливі місця масових поховань у звільнених населених пунктах Харківської та Донецької областей. Так, на деокупованій частині Харківської області виявили тіла понад 600 вбитих росіянами українців, серед яких було 19 дітей. Місця масового поховання також виявили і у Святогірську, Лимані та населених пунктах навколо цих міст.
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