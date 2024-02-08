Фактично міські бої: військовий експерт розповів про ситуацію в Авдіївці

В Авдіївці тривають бої фактично в районі забудови. Однак про окупацію міста говорити зарано.

Про заявив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко у коментарі "24 каналу", зауваживши, що частково міські бої характеризують тим, що російські спецпризначенці проникають у місто та намагаються фактично йти вперед. Далі підходить ворожа піхота.

"Усе це відбувається у взаємодії з російською авіацією. Активно використовуються FPV-дрони. Плюс вони відпрацьовують артилерією. Не доводиться говорити про окупацію. Певний контроль російських військ з'являється, але тривають бойові дії", – сказав військовий експерт.

Мусієнко додав, що певні тактики, які застосовували під час оборони Бахмуту, можуть застосовувати й під час оборони Авдіївки. Усе, аби знищувати велику кількість окупантів.

"Звичайно, що вони будуть поєднані, зокрема, з тим, що потрібно буде, мабуть, певні будівлі знищувати. Якщо буде відомо, що там ворог перебуває. Завдання, яке є перед нашим контингентом, наскільки мені відомо, не змінюється",

– зауважив керівник Центру військово-правових досліджень.

Українські війська мають завдавати максимальних втрат противнику та стримувати його просування.

Ще один гарячий напрямок, який ускладнює оборону Авдіївки

На фронті додався ще один гарячий населений пункт – це Мар'їнка. Там, як зазначив військовий експерт, росіяни мають "часткові успіхи".

"Це відгалуження як на Курахове з одного боку, так і з Побєди на Південь у район Новомихайлівки, де вони намагаються "змикати клешні" й проводять флангові атаки. Там теж доволі таки "гаряче", – сказав Олександр Мусієнко.

Нині це фактично напрямок удару ворога. Там діють українські сили, які могли б залучити для оборони Авдіївки. Тому це ускладнює її оборону. Окрім того, загарбники намагаються її посунути в районі Вугледара.

"Авдіївку може чекати фактично доля Бахмуту щодо руйнувань. Там залишаються цивільні ще. Можливо, їх доведеться примусово евакуйовувати для того, щоби було більше можливостей працювати у наших Сил оборони", – наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

Українські захисники тримаються в Авдіївці з усіх сил і роблять усе, що можуть.

Яка мета ворога

Окупанти наблизилися до дороги, яка веде до Авдіївки. Тому, за словами військових, поїздка в місто перетворюється на спецоперацію. Кожна поїздка таким шляхом – це надзвичайно високий ризик.

"Ворог може діставати або своїми дронами, або іншими видами боєприпасів і фактично прострілювати, перешкоджати нормальному пересуванню. Основна мета противника зараз зрозуміла – їхні плани полягають у тому, щоби витіснити наш контингент з Авдіївки", – додав військовий експерт.

Нагадаємо, керівник української військової розвідки Кирило Буданов заявив про великі втрати росіян в Авдіївці. За оцінками американської розвідки, від початку наступу під Авдіївкою в жовтні 2023-го росіяни втратили понад 13 тис. осіб і 220 бойових машин.

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