Фактор лендлізу: експерт назвав місяць, коли Путін намагатиметься завершити війну в Україні

За словами експерта, Путін буде намагатися вийти з України до жовтня, тобто до того часу, коли Київ отримає потужне озброєння від США за лендлізом.

Росія, ймовірно, припинить війну в Україні вже восени, коли наша держава почне отримувати зброю від США по лендлізу.

Пр це сказав політолог Микола Давидюк у коментарі "24 каналу".

Експерт переконаний, що РФ спробує вийти з України, як зробила це на Зміїному. За його словами, Кремль просто оголосить своїм громадянам, що "спецоперацію" завершено, а якщо Україна буде "провокувати війну", то вони оголосять мобілізацію.

"Тим більше, Путіна підтискає час. Жовтень – це період отримання сучасної та потужної зброї по лендлізу, і глава Кремля цього боїться. Тому Путін буде намагатися вийти з України до жовтня", – вважає Давидюк.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що постачання американської зброї за лендлізом розпочнеться лише від нового фінансового року, який стартує в жовтні.

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