Фактор залякування: експерт назвав причини для перенесення війни на територію РФ

Успішні атаки в глибині території РФ змусять росіян задуматися, чи варто завдавати ударів по певних цілях в Україні

Удари по об’єктах військового призначення в глибині території Російської Федерації не лише підривають економіку держави-агресорки, але й зменшують боєздатність армії та стримують ворога від атак по Україні через усвідомлення неминучої відповіді.

Таку думку висловив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп в коментарі “24 каналу”.

“У будь-якій війні з будь-якої точки зору важливо цю війну перенести на територію противника, уражати його військові об'єкти на всю глибину. Це дозволяє добитися багатьох речей, особливо, якщо такі дії ефективні та продовжувані”, - зазначив він.

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За слова експерта, такі удари не просто завдають економічної шкоди Росії, але й підривають боєздатність її армії, зважаючи на те, що країна-агресорка перевела економіку на військові рейки.

"Удари підривають боєздатність Росії. Також це психологічна та медійна шкода. Головне питання у тому, настільки систематично вдається діяти, та наскільки серйозними є результати", – наголосив Давид Шарп.

Військовий експерт зауважив, що успішні атаки в глибині території РФ змусять росіян задуматися, чи варто завдавати ударів по певних цілях в Україні, якщо після цього може бути масований удар у відповідь.

"У деяких містах, зокрема, на російському прикордонні, російська сторона часто повідомляє про удари. Вдалині це не зовсім регулярно відбувається, але сили накопичуються і потроху вдосконалюють можливості. І от коли ці можливості є дуже великими, є шанс включити фактор залякування", – додав Шарп.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ після атаки безпілотників пролунали вибухи і спалахнула пожежа на нафтобазі в Туапсе.

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