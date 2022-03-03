Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Фальшивий Путін: спеціалісти створили фейкове відео, аби попередити українців про можливі провокації

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Фальшивий Путін: спеціалісти створили фейкове відео, аби попередити українців про можливі провокації

Associated Press

Влада наголошує, що Україна не буде оголошувати капітуляцію.

У Мережі з'явилося фальшиве відео, так званий діпфейк.

На відео – "Путін", який ніби розказує про досягнення миру у війні, яку він розпочав проти України. Насправді президент Росії такого, на жаль, досі не говорив. Це фейкове відео створив штучний інтелект.

Відео в соцмережі розмістив екскерівник "Суспільного" Зураб Аласанія.

Діпфейк нам про зраду Зеленського, кажете? Штош. І ми, Химко, люде.

Опубліковано Зурабом Аласанією Середа, 2 березня 2022 р.

Таким чином українцям хочуть показати, що російські окупанти можуть запустити подібні фейкові відео, скажімо з президентом України Володимиром Зеленським, який нібито "говоритиме про капітуляцію".

Українська влада однозначна – жодної капітуляції не буде, ми стоятимемо до перемоги. А подібні відео росіяни запустять, аби дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити українські війська до здачі.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація