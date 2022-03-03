Фальшивий Путін: спеціалісти створили фейкове відео, аби попередити українців про можливі провокації

Влада наголошує, що Україна не буде оголошувати капітуляцію.

У Мережі з'явилося фальшиве відео, так званий діпфейк.

На відео – "Путін", який ніби розказує про досягнення миру у війні, яку він розпочав проти України. Насправді президент Росії такого, на жаль, досі не говорив. Це фейкове відео створив штучний інтелект.

Відео в соцмережі розмістив екскерівник "Суспільного" Зураб Аласанія.

Діпфейк нам про зраду Зеленського, кажете? Штош. І ми, Химко, люде. Опубліковано Зурабом Аласанією Середа, 2 березня 2022 р.

Таким чином українцям хочуть показати, що російські окупанти можуть запустити подібні фейкові відео, скажімо з президентом України Володимиром Зеленським, який нібито "говоритиме про капітуляцію".

Українська влада однозначна – жодної капітуляції не буде, ми стоятимемо до перемоги. А подібні відео росіяни запустять, аби дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити українські війська до здачі.