"Фанерний макет": військовий експерт висловив скепсис щодо нових російських ракет Х-БД

За словами Коваленка, є всі підстави вважати, що Х-БД зараз існує лише у формі прототипу і очікувати на її масове застосування по Україні не варто.

Росія розробила нові крилаті ракети Х-БД та озброїла ними надзвукові стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-160. Про це повідомило міноборони РФ у суботу, 16 вересня.

"Несе (літак – ред.) ракету Х-БД з дальністю понад 6 500 км", — повідомив командувач дальньої авіації ВКС країни-агресора Росії генерал-лейтенант Сергій Кобилаш під час відвідування аеродрому Кневичі в Примор'ї міністром оборони РФ Шойгу та лідером КНДР Чен Ином.

За словами Кобилаша, вантажопідйомність Ту-160 становить 100 тонн. А Шойгу пояснив, що на бомбардувальники встановлено дві касети з шести ракет Х-БД.

Серійний екземпляр чи "фанерний макет"?

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Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, що Х-БД зараз існує лише у формі прототипу і чекати на її масове застосування по Україні не варто.

Про це військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" повідомив у Telegram.

"Щодо ракет Х-БД... Отже, Кім Чен Ину показали крилату ракету Х-БД, про яку мало хто чув і одразу ж помчала хвиля, що це за Wunderwaffe і чим воно може загрожувати. У зв'язку з цим, думаю, слід внести трохи ясності. Вперше про ракету Х-БД заговорили в 2017. Це ракета — подальший розвиток крилатих ракет авіаційного базування Х-101/555 із застосуванням на унікальному для російської авіації носії Ту-160М2. Всього, на сьогоднішній день у вкс Росії боєздатних 14 Ту-160, а 2 Ту-160М так досі не доведені до пуття", — пояснив експерт і додав, що висновки напрошуються самі собою.

Коваленко зазначив, що ракета Х-БД має довжину близько 11 метрів, а діаметр корпусу близько 0,8 м. За його словами, вона, справді, може мати дальність польоту до 6,5 тисячі кілометрів, але залишається низка запитань.

"Чи пройшла вона цикл випробувань? Чому з 2017 про неї, "у залізі", не повідомлялося, у той час як куди більш секретні піарилися нон-стоп? І головне, чи серійний екземпляр був продемонстрований Кім Чен Ину, чи "фанерний макет" — уточнює експерт. — Загалом, з урахуванням вузькоспеціалізованого застосування на обмеженому носії та дуже дивному розвитку проєкту, я не виключаю, що скоріше друге, ніж перше, побачив північнокорейський м'ясник”.

За словами Коваленка, є всі підстави вважати, що Х-БД зараз існує лише у формі прототипу і очікувати на її масового застосування по Україні не варто. "А якщо таке і буде, то тільки одиничне, з рекламною метою і по районах з дуже слабким ППО, оскільки суттєві сумніви в її "проривних можливостях", — підсумував експерт.

Нагадаємо, у оккупантів з'явилася 2С31 — 120 мм самохідна гармата артилерійська на шасі БМП-3. Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, чому це не є катастрофою.

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