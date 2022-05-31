"Фантомні болі Путіна": в "Енергоатомі" розказали, як окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу

"Фантомні болі Путіна": в "Енергоатомі" розказали, як окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу

Російські окупанти перетворили Запорізьку АЕС у військову базу.

Це може свідчити про "фантомні болі" російського диктатора Володимира Путіна, який від 2000 року планував об'єднати атомний комплекс Росії та України.

Про це в "Медіацентрі Україна – Укрінформ" сказав очільник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Він зазначив, що Запорізька АЕС - це добре укріплена споруда і через те, що там багато ядерних матеріалів ЗСУ ніколи не стрілятимуть по ній. А тому загарбники облаштували на АЕС військову базу.

"Запорізька атомна електростанція і в мирний час – це добре укріплений об’єкт. Який має гарну систему спостереження, огорожу, спеціальні приміщення для укриття персоналу, великі приміщення для відпочинку. Ця станція має їдальні та іншими потрібними приміщеннями, де можна розташувати велику кількість людей. Тобто, це ідеальна військова база", - сказав Котін.

Нагадаємо, у захопленому Енергодарі окупанти вирішили "прибрати" працівника Запорізької АЕС Сергія Швеця. Вони вдерлися до нього додому, але чоловік, який виявився бійцем АТО, почав відстрілюватися, а окупанти теж відкрили вогонь.

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