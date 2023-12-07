Фарбована вода замість їжі і рекордна втрата ваги: Лубінець розповів про жахи полону в РФ

Україна не має інформації про стан та місцезнаходження українських полонених.

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що лише цивільних українців у російському полоні наразі перебуває 28 тисяч. Про їх стан та місцеперебування нічого невідомо, адже окупанти забороняють їм писати навіть листи.

Про це Дмитро Лубінець розповів під час виступу на міжнародній конференції з прав людини “Свобода або страх”.

Омбудсман зазначив, що українці після повернення додому перебувають у важкому стані. Лубінець розповів про умови в яких перебувають як цивільні, так і військові полонені.

Ті, хто був у російському полоні, втрачають десятки кілограмів ваги, знаходяться у критичному стані та довго проходять реабілітацію. Очевидці, які були у полоні та повернулися розповідають, що росіяни годують полонених чимось схожим на фарбовану воду.

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“Найбільша офіційно зафіксована втрата ваги людини за 5 місяців російського полону — 77 кілограмів”, — зазначає Лубінець.

Наразі українська сторона не має можливості з'ясувати, де знаходяться її громадяни та встановити їх точну кількість.

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