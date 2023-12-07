Фарбують та замінюють деталі: як окупанти намагаються модернізувати ударні дрони

Російські окупанти намагаються покращити свої ударні безпілотники. Військові злочинці РФ хочуть зробити дрони менш помітними.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, окупанти намагаються зробити менш помітними ударні безпілотники, проте модернізація проводиться не надто серйозна. Вони використовують матеріали при виготовленні фюзеляжу, який менш помітний для радіолокаційних систем.

Проте повітряні цілі українські Сили оборони все одно виявляють, оскільки дрони “не маленькі та мають двигун”, через це вони помітні. Водночас росіяни перефарбовують готові сірі безпілотники в чорний колір.

Ігнат також додав, що серед збитих дронів були відмінні від звичайних, з якимись додатковими пристроями. Зараз ці дрони вивчають фахівці, щоб встановити, для чого той чи інший прилад був застосований до конкретного БПЛА.

Нагадаємо, що в ГУР розповіли, коли чекати на "бум" російських інформаційних операцій.

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