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Фашизм імперського типу: голова Інституту нацпам'яті пояснив ідеологію Росії

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Фашизм імперського типу: голова Інституту нацпам'яті пояснив ідеологію Росії

Росія сповідує ідеологію фашизму імперського типу.

У Кремлі вважають, що вони мають право диктувати іншим націям, які ті повинні жити. 

Про це сказав голова Інституту національної пам'яті Антон Дробович. 

"Російська ідеологія - це фашизм імперського типу. Це коли одна нація вважає, що вона може і має право розказувати та встановлювати правила життя для інших націй, не визнає права інших народів на самоуправління та самостійне життя. Відповідно це ми бачили у 18 столітті, ми бачимо це зараз. Просто на якийсь час Росія під тиском еволюції зачаїлась, а тепер вже все стало на свої місця", - сказав Дробович. 

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