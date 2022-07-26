"Фатальний місяць для РФ": Фейгін розповів, що чому росіяни і Путін бояться серпня

Фейгін припустив, що серпень – це місяць, якого найбільше бояться окупанти і сам Путін.

Росіяни бояться серпня, адже багато "поганих" подій для РФ траплялися саме у цьому місяці. Серпень 2022-го може стати для РФ фатальним.

Про це сказав російський правозахисник Марк Фейгін у розмові з журналістом Дмитром Гордоном, інформує gordonua.com.

"Серпень, як я вже говорив багато разів, – критичний, фатальний місяць для Росії. У Росії його, серпня, бояться. Раніше жовтня боялися – тепер серпня. Тому що в серпні найзначніші події відбувалися", – сказав Фейгін.

За словами правозахисника, Путін "людина – не чужа містиці" і може вірити в якісь містичні дати.

"Він у ці речі вірить: що, значить, є така залежність від календаря, або від географії, або від чогось ще і що вона, загалом, має доленосний характер", – сказав Фейгін.

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Правозахисник стверджує, що найбільший страх Путіна зараз – ймовірність звільнення Херсона й правобережного плацдарму у серпні.

На думку Фейгіна, Путін думає над тим, як уникнути воєнної поразки в Україні. Зокрема диктатор може запропонувати укласти додаткову угоду про перемир'я на півдні України нібито для безпечного вивезення зерна з українських морських портів. Окупанти використають це для закріплення лінії розмежування, щоб сконцентруватися на бойових діях на сході.

Раніше Марк Фейгін розповів, що працівники апарату президента Росії Володимира Путіна перебувають у стані страху та невпевненості, адже не знають, чим закінчиться війна проти України.

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