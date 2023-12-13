Favbet долучився до Операції «Єдність-2. Новорічний салют» і вніс 10 млн грн на закупівлю FPV-дронів

Компанія Favbet долучилася до другого спільного проєкту «Операція «Єдність-2. Новорічний салют», запущеного фандрайзинговою платформою UNITED24, Фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим» та monobank з метою закупівлі 5000 FPV-дронів.

Favbet задонатив на збір 10 млн грн. "Це найбільший корпоративний внесок від перших донорів. Дякуємо за потужну підтримку! Коли ти плюс, у ворогів мінус! Влаштуємо окупантам справжній феєрверк", - йдеться в повідомленні UNITED24.

«FPV-дрони докорінно змінили хід бойових дій. У наших військ є перевага в досвіді і навичках застосування цих систем, але наш ворог теж не стоїть на місці. Тому ми без вагань відгукнулися на ініціативу президентської фандрайзингової платформи UNITED24 із закупівлі тепловізійних FPV-дронів. Допомога ЗСУ – це сьогодні безумовний пріоритет для українського бізнесу», – зазначив засновник компанії Favbet та президент благодійного фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.

Загальна мета збору – 220 млн грн на FPV-дрони з боєприпасами для Збройних Сил України.

3000 FPV-дронів з тепловізорами та 2000 з денними камерами придбають за кордоном та укомплектують кумулятивними й осколково-фугасними бойовими частинами українського виробництва. БпЛА здатні долати відстань від 12 до 22 кілометрів залежно від ваги боєприпасу. Усі їх відправлять на найгарячіші напрямки фронту.

«На цей Новий рік в Україні не буде салютів і феєрверків, але це не означає, що ми не влаштуємо їх для окупантів. Упевнений, що мільйони українців охоче долучатимуться й до другої частини Операції «Єдність», і цей салют буде єдиним, який нам сподобається цього року. Дякую партнерам за нашу єдність», – сказав Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України, Міністр цифрової трансформації України.

Нагадаємо, Favbet долучився також до першого збору Операції «Єдність» на закупівлю 5000 FPV-дронів, задонативши 10 млн грн.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАЇЛ від 05.04.2021 за №137 зі змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букме діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАЇЛ від 13.12.2022 року №433.