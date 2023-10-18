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Favbet Foundation передав бійцям ЗСУ на передову позашляховик Mazda

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За сприяння Favbet Foundation ЗСУ від початку великої війни отримали 235 авто.

Благодійний фонд Favbet Foundation передав бійцям Збройних Сил України автомобіль Mazda B2500, повідомили представники фонду.

Позашляховик працює в складі роти вогневої підтримки та виконує бойові завдання на критично важливих ділянках фронту.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ від початку великої війни отримали 235 авто, в тому числі мова йде про 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані для ударних рот «Армії дронів».

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 120 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Дата публікації
Перегляди
131
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