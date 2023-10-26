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Favbet Foundation передав екіпажам БПЛА ЗСУ повнопривідний мікроавтобус

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Favbet Foundation передав екіпажам БПЛА ЗСУ повнопривідний мікроавтобус

ЗСУ від початку великої війни отримали 235 авто.

Благодійний фонд Favbet Foundation передав бійцям ЗСУ повнопривідний мікроавтобус Volkswagen Transporter T5, повідомили представники фонду.

Автомобіль буде працювати у складі екіпажів безпілотних літальних комплексів у найгарячіших точках на сході країни.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ від початку великої війни отримали 235 авто, в тому числі йдеться про 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані для ударних рот «Армії дронів».

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Дата публікації
Перегляди
199
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