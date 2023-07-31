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Favbet Foundation передав механізованому батальйону ЗСУ позашляховик Nissan

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Favbet Foundation передав механізованому батальйону ЗСУ позашляховик Nissan

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з механізованих батальйонів Збройних сил України черговий позашляховик Nissan.

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з механізованих батальйонів Збройних сил України черговий позашляховик Nissan.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Favbet Foundation.

Наразі автомобіль працює на передовій, рятуючи життя українських військовослужбовців. Зокрема, авто вже допомогло евакуювати поранених бійців із зони бойових дій.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation та компанії Favbet понад 190 авто, в тому числі 53 позашляховики для ударних рот "Армії дронів".

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 135 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Дата публікації
Перегляди
98
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